Тим, хто вперше завітав до пінап казино буде цікаво дізнатись, що заклад працює з 2016 року. Ліцензія від органів керівництва азартними іграми Кюрасао гарантує чесні результати гри та відсутність пробелм при отриманні виграшів. Заохочення, які надає клуб, приваблюють і новачків, і гравців з досвідом. Різноманітні слоти можна використовувати як за гроші, так і безкоштовно.

Кешбек, привітальні подарунки, лотереї з гарантованими призами, фріспіни в улюблених слотах дають можливість значно підвищити кількість виграних коштів. А програма Pincoins дає змогу отримати додаткові кошти тільки за те, що клієнт активно грає в клубі.

Зручний в користуванні сайт пін-ап казино приваблює поміркованим дизайном та великою кількістю інформації, яку корисно знати кожному клієнту. Яскраві красуні, які ховаються за головною сторінкою, не відволікають уваги від суто інормаційних сторінок.

Юридичні та технічні питання роботи закладу, а також питання, що найбільш цікавлять клієнтів, знаходяться в нижній частині сайту. тут можна дізнатись про ліцезію, правила гри в клубі, умови для відіграшу бонусів, можливості поповнення рахунку та отримання виграних коштів та багато іншої інформації.

Банер, який інформує про поточні акції, бонуси, переваги клубу, знаходиться над гральною залою.

Ліворуч від гральної зали розташований стовбчик, в якому зібрані повідомлення:

як отримати коїни і статуси;

якими бувають досягнення, які можна отримати в клубі;

як взяти участь в поточній безпрограшній лотереї;

всі акції клубу, де можна придбати бонуси та подарунки;

про новини, які відбуваються в клубі;

про перебіг поточного та інформацію про минулі турніри, в яких призовим фондом призначені шестизначні суми.

Всі провайдери ліцензійного гральногого софту, чиї ігри представлені в клубі, викладені окремими рядками також ліворуч від гральної зали. Тут 27 найменувань відомих на весь світ розробників. Зручно, що всі ігра представлені в двох варіантах: загалом та розділені фільтрами на розділи. Окремо знаходяться:

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ТОП тижня

ТОП місяця.

Онлайн рядок містить інформацію про гравців, які саме зараз отримують виграші в числених розвагах закладу. Тут вказану слоти, суми та нікнейми клієнтів.

Пін ап казино мобільна версія

Геймери приділяють увагу, наскільки клуб задовольняє їх потреби грати без перерви, з будь-якого місця і в будь-який час. Для тих, кому зручно користуватись гаджетами або телефоном, створена мобільна версія сайту Pin up казино. Цю версію легко скачати, вона не потребує встановлення драйверів. Ігри стають доступними, як тільки гравець ввійде до гаджету за допомогою свого акаунту.

Всі можливості сайту збережені. Клієнт може виконувати всі дії, як в офіційній версії:

заходити до особистого профілю за наявними паролю і нікнеймом без повторної реєстрації;

грати в демонстраційному режимі та на гроші;

поповнювати рахунок через платіжні сервіси;

виводити виграні кошти і подарунки;

отримувати та використовувати бонуси;

брати участь в поточних турнірах, лотереях, акціях;

задавати питання операторам служби підтримки;

використовувати зеркало.

Реєстрація в казино пін ап

Стати клієнтом Pinup казино можна за хвилину. На сайті одразу після відкриття з’являється віконце реєстрації, де пропонується заповнити пару рядків:

записати свій номер телефона (якщо реєструєтесь телефоном);

надати електронну пошту та придумати пароль, якщо реєструєтесь за допомогою електронної пошти.

Ці дані потім потрібно буде підтвердити через код, який прийде в СМС або через посилання, яке надішлють вам на пошту.

Валюту для проведення всіх фінансових кроків обираєте просто при реєстрації. Та будьте уважні: змінювати її вже не буде можливості. Також не шкодуйте часу для ознайомлення з правилами закладу. За посиланням перейдіть на сторінку, де викладені всі нюанси безпроблемного перебування в клубі.

Радимо зробити замовлення на отримання новин клубу, щоб бути в курсі всіх подій: проведення акцій, турнірів, розіграшу лотерейних призів тощо.

А про свій перший подарунок від пін-ап казино можна дізнатись просто під час реєстрації: на вас чекають 10 000 ₴ та 250 FS.

Поповнюємо рахунок

Перед усім – створюймо особистий рахунок у Pin up казино. В особистому кабінеті потрібно надати всі дані, про які записано в рядках анкети: призвіще, по-батькові, дату народження, адресу, де зареєстровані. Можна одразу додати файл с копією посвідчення особистості. Тоді отримання виграшів по вашому запиту пройде швидше. Верифікація потребує часу. А якщо ви подбаєте про неї заздалегідь, то матимите верифікований акаунт і кошти надійдуть миттєво.

У розділі «Каса» внесіть суму, яку хочете покласти на рахунок та оберіть систему:

кредитні карти Mastercard, Visa

електронні гаманці Neteller, Webmany, Skrill.

Через ту саму платіжну систему ви будете отримувати виграні кошти. Перед тим, як обрати ресурс, поцікавтесь, яку мінімальну суму дозволяє оператор та який відсоток візьме за виведення. Ці показники можуть бути різними в різних платіжних системах.

Майте на увазі, що нікому не можна дозволяти користатись вашим рахунком, а кошти можна перерахувати тільки з вашого особистого гаманця або карти. Переказ коштів здійснюється миттєво.

Задля отримання виграних коштів треба заповнити запит. Візьміть до уваги, що існують ліміти виведення:

щодня – до 150 000 ₴;

щотижня – до 500 000 ₴;

щомісяця – 1 500 000 ₴.

Якщо ви правільно заповнили всі дані та завчасно пройшли верифікацію, отримати кошти можна миттєво.

Розваги Пін-ап казино

Розваг в Пін-ап казино – більш ніж 3000! 27 виробників найкращого грального софту подбали про те, щоб задовольнити самого прискіпливого клієнта. Для кожного провайдероа – свій розділ, тому відшукати розвагу за симпатією до виробника – дуже просто.

Всі розваги розподілені по розділах дуже зручно: за виробником, за категорією, за часом випуску.

1. Новинки. Тут представлені 55 новітніх розробок, які обирають любителі всяких цікавинок.

2. Слоти. Найбільший розділ, де зібрані 3000 ігор. Доступні два режима гри: безкоштовний (демо) та за гроші. Різновиди такі:

Класичні «однорукі бандити» – три барабани та кнопка для тих, хто полюбляє виграти нашвидкуруч.

Друге покоління слотів: захоплюючі сюжети, бонусні ігри з другими екранами, ігри на ризик зі скритими картами, «Вайлди» і «Скаттери». Все це приносить додаткові можливості виграшу, розтягує задоволення, додає грі драйву.

Слоти в 3D-варіанті, з тематичною анімацією, з десятками активних ліній.

Відео-слоти з прогресивним джекпотом.

3. Рулетки. Європейська, американська, без зеро, подвійна – всього 55 різновидів в одному розділі.

4. Настільні ігри. Ігри в карти- 55 модифікацій:

покер;

блекджек;

баккара.

5. Live дилери. Гра в «живому казино» з приємними круп’є:

блекджек;

покер;

рулетка на будь-який смак;

новинки.

6. TV ігрові приставки: різні лото, настільні ігри, колесо Фортуни. Тут можна миттєво отримати виграш і взяти участь в акціях, які періодично проводить клуб саме для цих автоматів.

Гра на автоматах – чесна, без ризику втручання адміністрації в результат. Це можливо завдяки сертифікованоим генераторам випадкових чисел, які є у кожному слоті. Контролюючі органи міжнародного азартного бізнесу не мають нарікань щодо пін-ап казино. Тому клієнти можуть бути впевнені в рандомних виграшах.

Бонусна політика

Заохочення клієнтів, що обирають пінап казино – одне з головних завдань закладу. Тут розробили політику, яка дає змогу отримати бонус з першої хвилини перебування в клубі та на протязі всього часу. Розпосинаються приємні сюрпризи одразу після реєстрації. Вітальний бонус дає змогу отримати до 10 000 гривень, а надалі – цікаві пропозиції. Щоб не прогавити свій шанс, варто замовити розсилку новин в особистому кабінеті. Отже, розповідаємо про бонусні переваги клубу пінап.

1. Вітальний пакет. Перший приз – стовідсоткове збільшення депозиту. Бонус треба відіграти за 72 години з вейджером х50. При першому депозиті від 500 гривень нагорода – 250 безкоштовних обертань:

• 50 FS одразу після поповнення на 500 ₴;

• 40 FS кожен наступний день протягом п’яти днів.

2. Кешбек, який споалчують тим, хто програв, кожного понеділка. Автоматично повертають до 10% від програних грошей – одразу на рахунок клієнта:

якщо програш від 250 ₴ – повернення 5%;

1000 ₴ – 7%;

10 000 ₴ – кешбек 10%.

3. Лотерея без програшу. Кожен клієнт, який зробив ставки на 2000 гривень, стає власником квитка. Протягом 10 днів квиток повинен взяти участь в розіграші з гарантією отримання призу. Квітків може бути скільки завгодно. І кожний – з гарантією виграшу!

4. Щотижня – приза за вікторину.

5. Безкоштовні обертання по промокоду – до 300 FS.

6. Подарунок до дня народження кожному клієнту – 200 гривень. Відігравайте їх з вейджер х50 за 72 години протягом двох тижнів – і отримуйте 2000 гривень.

7. Персональні подарунки для кожного клієнта. Вони розсилаються електронною поштою. І хоча вейджер таких подарунків високий, але воно того варте.

Клієнти, які активні в кулубі, отримують заохочення по програмі Pincoins. Тут взагалі ніяких умов: тільки грайте і отримуйте за це коїни – бали, які можна обміняти на гроші! Гравцю надається статус. Більше активність – більший статус. А разом з цим ростуть коефіцієнти конвертації коїнів в гроші та зменшуються вейджери!

Pin Up casino дзеркало для гри без перешкод

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Перехід на дзеркало – автоматичний або за посиланням, яке надає служба підтримки.

Служба підтримки

На будь-які питання в будь-який час відповідають оператори служби підтримки. Онлайн-чат знаходиться в правому нижньому кутку. Напишіть своє питання – та отримайте відповідь протягом кількох хвилин!

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